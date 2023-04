25 aprile, la diretta. Mattarella con Meloni all'Altare della Patria: il Capo dello Stato depone corona di alloro al Milite Ignoto

Giorgia Meloni, nel suo primo 25 aprile da premier, auspica per questa ricorrenza una 'ritrovata concordia nazionale'. 'Tener viva la memoria' della lotta per la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo' è il monito del presidente della Repubblica Mattarella. Manifestazioni oggi a Roma e Milano. L'Anpi chiede alla premier e al governo di 'dissociarsi dal Ventennio fascista' e critica il presidente del Senato La Russa, a Praga in visita al campo di concentramento nazista di Theresienstadt e al monumento di Jan Palach: 'Aveva 364 giorni per farlo'. Messaggio di Berlusconi dal San Raffaele: 'Viva il 25 aprile, la festa di tutti gli italiani che amano la libertà!'. 'Condanniamo il fascismo, siamo per la libertà', il messaggio del ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara.