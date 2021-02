Governo, Salvini: «Elezioni strada maestra ma sentiremo Draghi senza pregiudizi»

Prende la parola Matteo Salvini dopo il vertice di centrodestra di oggi. «Ribadiamo con coerenza che la strada maestra sono le elezioni. Se il professor Draghi ci incontrerà andremo ad ascoltare, a proporre e a valutare Non abbiamo pregiudizi», afferma il leader della Lega al termine del vertice. «Si può votare in primavera - prosegue Salvini - le priorità sono il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, il piano vaccinale e la riforma della giustizia. Draghi se ci vuole ascoltare siamo pronti».

«Siamo persone educate, siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte. Andremo da Draghi ad ascoltare, proporre e valutare. A differenza della sinistra, noi non abbiamo pregiudizi. Questo è l'obiettivo. Io lavoro perchè il centrodestra sia sempre compatto», dice Salvini a chi gli chiede se la coalizione si presenterà compatta alle consultazioni.

Le parole di Berlusconi

Andiamo alle consultazioni e sentiamo cosa ha da dirci... Silvio Berlusconi è collegato via Zoom dalla Provenza con il vertice di centrodestra, convocato da Matteo Salvini per decidere la linea da tenere su un eventuale governo Draghi. Il Cav, apprende l'Adnkronos da alcuni presenti al summit, prima di dare un giudizio sull'ex presidente del Bce e qualche indicazione su come votare la fiducia di un suo esecutivo, vuole ascoltare le sue parole e capirne le intenzioni sulla formazione della nuova squadra di palazzo Chigi e sui contenuti programmatici.

Ultimo aggiornamento: 16:22

