Governo, diretta. Fine lavori alle 15. Giustizia: Iv e M5S divisi sul “Lodo Orlando”

Governo, diretta. Slitta alle 15 (dalle 13) la chiusura dei lavori del tavolo di confronto alla Camera. I rappresentanti dei partiti che partecipano ai lavori hanno chiesto un prolungamento di due ore. Dopo aver affrontato il tema giustizia, al momento i gruppi sono al lavoro sul dossier istruzione, cultura e turismo.

Orlando propone lodo su precrizione

Al tavolo sul programma in corso a Montecitorio il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha proposto un «lodo» sulla prescrizione su cui c'è stata una apertura da parte di M5S, mentre da parte di Iv non è stata sciolta la riserva. Lo riferiscono alcuni partecipanti alla riunione. Orlando ha proposto che la maggioranza si impegni a portare avanti il ddl sulla riforma del processo penale, che accorcia i tempi dei processi, e che se entro sei mesi non viene approvato allora si metterebbe mano alla prescrizione.

Italia viva, no al lodo su prescrizione e processo penale

Italia viva «non condivide il lodo Orlando: non c'è nessun accordo sulla prescrizione e sul processo penale». Lo affermano fonti di Iv a proposito del confronto in corso al tavolo sul programma di governo su giustizia e prescrizione.

Boschi: chiesto di prendere il Mes, non Meb

Maria Elena Boschi smentisce con un tweet che Italia viva al tavolo con M5S, Pd e Leu abbia mai chiesto di prendere "Meb" (riferito a se stessa): mai chieste poltrone. «Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi», scrive su Twitter la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi ritwittando quanto già scritto: «Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi».

Bellanova: «I dossier caldi? Giustizia e Recovery»

«I dossier caldi? La giustizia e il Recovery». Così Teresa Bellanova, a Omnibus, su La7, spiega come Italia Viva punti a lavorare in modo nuovo su questi temi. «Gualtieri e Bonafede devono andare via? Al Recovery hanno lavorato in tanti», taglia corto la renziana.

Governo in crisi, Conte ter ancora al palo: al tavolo dialogo e zuffe. Iv vuole il Mes, M5S no

Governo in crisi, per il Colle tempo scaduto: cresce l’ipotesi del tecnico. C'è il nome di Draghi

La diretta

Ore 13.25 Tajani: maggioranza Ursula non esiste. «Non esiste la sostanziale unità del Paese se manca mezzo Paese. Voglio dire una cosa chiara e netta: la maggioranza Ursula in Italia non esiste. Si è realizzata a Bruxelles perché a guida Partito Popolare Europeo, che ha vinto le elezioni, al quale gli altri si sono accodati». Lo dice il vicepresidente di Fi Antonio Tajani ad Affaritaliani.it sull'ipotesi che Forza Italia possa partecipare a un governo con Pd, M5S e Italia Viva ma senza Lega e Fratelli d'Italia.

«Silvio Berlusconi ha detto una cosa molto chiara. La posizione di Forza Italia è per far nascere un governo dei migliori che rappresenti l'unità del Paese. Questa è la nostra posizione, poi vedremo che proposta farà il Capo dello Stato se fallisce il tentativo di far nascere il Conte ter. Valuteremo insieme agli alleati del Centrodestra e decideremo insieme» dice Tajani secondo il quale «la sinistra presenta ed evoca l'ipotesi della maggioranza Ursula per coprire i propri errori: a noi non interessa nella maniera più assoluta». Alla domanda se Forza Italia abbia paura delle elezioni, il numero due del partito di Berlusconi risponde: «Forza Italia è il partito che nelle ultime settimane sta crescendo maggiormente nei sondaggi, non abbiamo alcuna paura delle elezioni, ci mancherebbe altro. Abbiamo però detto che prima del voto cerchiamo di capire se si può far nascere il governo dei migliori. Se poi la sinistra dice no a tutto è chiaro che l'unica strada che resta è quella delle elezioni. Non saremo certo noi a togliere le castagne dal fuoco al Pd».

Ore 12.29 Fonti Pd: significativa convergenza al tavolo su ambiente e scuola. «Sui temi della sostenibilità ambientale con la mozione approvata in Senato, e sui temi della scuola con l'esigenza di un rilancio prioritario degli investimenti, si è registrata una significativa convergenza dei gruppi parlamentari presenti al tavolo con il Presidente Fico». Lo fanno sapere fonti del Pd.

Ore 12.24 Giuliano (M5S): avanti con nostre idee per cambiamento profondo. «Sul fronte giustizia in questi anni sono stati fatti enormi passi avanti. Penso alla legge anticorruzione, che ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale, alla riforma del voto di scambio politico-mafioso e alla legge sulla class action, la stretta sui grandi evasori fiscali e la riforma delle intercettazioni. Le riforme del processo civile, penale, del Csm e dell'ordinamento giudiziario fortemente volute dal ministro Bonafede e dal Movimento 5 Stelle sono depositate alle Camere, investite in questo ultimo anno da tutti i provvedimenti di gestione della pandemia. Questi sono fatti di cui andiamo orgogliosi, sono quelle proposte su cui i cittadini ci hanno dato il loro consenso e che come MoVimento 5 Stelle abbiamo portato a termine insieme e grazie al lavoro sinergico con il ministro Bonafede. Un lavoro che certamente deve essere valorizzato e che vogliamo portare avanti». È quanto affermato, in una nota, da Carla Giuliano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione giustizia.

Ore 12.00 Italia viva, no al lodo su prescrizione e processo penale. Italia viva «non condivide il lodo Orlando: non c'è nessun accordo sulla prescrizione e sul processo penale». Lo affermano fonti di Iv a proposito del confronto in corso al tavolo sul programma di governo su giustizia e prescrizione.

Ore 11.30 Andrea Orlando ha proposto un «lodo» sulla prescrizione

Ore 10.07 Scalfarotto (Iv): non sono sicuro che ci arà un Conte ter. «Non sono così sicuro che sia certo un Conte ter, stiamo ancora discutendo». Queste le parole di Ivan Scalfarotto, parlamentare di Italia Viva, ad Agorà Rai Tre, sulle trattative per la formazione del nuovo governo. «Non c'è nessun nome, quindi non c'è neanche quello della Boschi. Mi pare evidente».

Ore 10.02 Salvini: si metteranno d'accordo, con qualche ministro in più o meno. «Penso che alla fine si metteranno d'accordo, con qualche ministero in più o in meno, con tutti che andranno in tv a dire di aver vinto, con qualche virgola in più, e gli italiani hanno perso mesi». Lo dice Matteo Salvini, a SkyStart, facendo così la sua previsione sull'esito della crisi di governo. «Noi - assicura - continueremo a fare il nostro lavoro».

