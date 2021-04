Beppe Grillo difende il figlio, Boschi: «La ragazza una bugiarda? Un torto a tutte le vittime di violenza»

La capogruppo alla Camera di Italia Viva, Maria Elena Boschi, risponde al video di Beppe Grillo in cui difende il figlio dalle accuse di stupro: «Il video è scandaloso. Grillo si deve semplicemente vergognare. Non sta a me dire se ha torto o ha ragione: per quello ci sono i magistrati. Ma che lui utilizzi il suo potere politico e mediatico per assolvere il figlio è vergognoso», dice la Boschi.

APPROFONDIMENTI POLITICA Beppe Grillo difende il figlio accusato di stupro: «Non ha... GOVERNO Governo, l'arrivo dei capigruppo di maggioranza che partecipano... GRAN BRETAGNA Liam Scarlett, morto a 35 anni star della danza: era accusato di... LOMBARDIA «Devi sfregiare la mia ex con l'acido», arruola un...

Beppe Grillo difende il figlio Ciro, va in scena la svolta garantista

«Ma vi ricordate cosa ha fatto a me, a mio padre, alla mia di famiglia? Eppure noi abbiamo aspettato che parlassero i giudici, abbiamo aspettato che la giustizia facesse il proprio corso a differenza di Beppe Grillo. Oggi Beppe Grillo ci spiega che ci sono due pesi e due misure. Che ci sono le regole e la morale che si applicano a lui e alla sua famiglia e quelle che valgono per la mia di famiglia e quella di tutti gli altri attaccati ingiustamente negli anni dal M5S», dice la Boschi nel suo video.

Due minuti per spiegare a #BeppeGrillo perché dovrebbe semplicemente vergognarsi pic.twitter.com/ongZs8vdC9 — Maria Elena Boschi (@meb) April 19, 2021

Ma le critiche verso il fondatore del M5s non finiscono così: «Le sue parole sono piene di maschilismo. Quando dice che la ragazza ci ha messo otto giorni a denunciare fa un torto a tutte le donne vittime di violenza e forse non sa il dolore che passa attraverso quelle donne, che spesso impiegano non giorni, ma settimane per superare magari la vergogna e l’angoscia» poi continua «quando dice che si tratta di “quattro ragazzi che stanno scherzando”, deresponsabilizza degli adulti maggiorenni e lo semplicemente perché lui è famoso e può fare l’avvocato del proprio figlio».

Infine lancia una sferzata al Movimento: «Mi piacerebbe che dentro il Movimento 5 stelle, qualcuno, magari qualche donna, prendesse le distanze da Beppe Grillo e non perché io debba condannare il figlio. Io sono garantista con tutti anche con lui».

Grillo, figlio accusato di stupro. Procura: «Ragazza tenuta per i capelli e costretta a rapporti» Lui: «Fu consenziente»

Ultimo aggiornamento: 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA