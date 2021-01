Governo diretta, Salvini: «O elezioni o governo di centrodestra». Oggi ultimo giorno di consultazioni

Crisi di governo, oggi altra giornata calda di consultazioni. Si comincia nel pomeriggio. Ma l’impasse sul governo non è sciolto. Sarà decisivo l'incontro tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la delegazione dei Cinque Stelle previsto alle ore 17. Non c'è unanimità però nel partito fondato da Grillo e Casaleggio sulla riapertura a Italia Viva di Matteo Renzi. Il presidente della Repubblica riceverà oggi anche la delegazione del centrodestra: i tre partiti si presenteranno insieme (13 persone in tutto) alle ore 16, ma con posizioni diverse sull’ipotesi di elezioni anticipate e un governo di tutti. Sono invece compatti sul no a un Conte ter.

APPROFONDIMENTI GOVERNO Crisi. No di Renzi, Conte all’angolo. «Incarico... ITALIA Matteo Renzi al Quirinale per le consultazioni LO SCENARIO Crisi, ipotesi governo istituzionale, ma prima Fico esploratore POLITICA Crisi governo, alla fine Conte chiamò Renzi: «Davvero... LO SCENARIO Revisione mancata/La riforma che non serve a migliorare la giustizia POLITICA Tabacci: «Renzi vuole Gentiloni e Draghi? Sì, e magari... IL RETROSCENA Luigi Vitali, per convincere il senatore a rientrare in Fi anche un... CRISI GOVERNO Governo, crisi in diretta. Matteo Renzi: «​No a mandato... POLITICA Cosa serve al Paese/ Ma i veri “responsabili” non pensano... POLITICA Tasso (Maie): «Possibile unico gruppo europeisti anche alla... LA STRATEGIA Governo in crisi, il Pd: per noi c’è Conte. Ma si... IL RETROSCENA Governo, l’idea Di Maio spacca M5S. La trincea dei senatori:... IL RETROSCENA Governo in crisi. Conte ter, Renzi alza il prezzo: via Bonafede e...

Ore 13.50 Rosato (Iv): «Conte? Non abbiamo veti su nessuno». «Qualsiasi scelta farà il presidente della Repubblica sarà la migliore possibile. Veti su Conte? È una domanda ridondante, lo abbiamo detto mille volte che non abbiamo veti e preclusioni su nessuno». Lo dice il presidente di Iv Ettore Rosato parlando con i cronisti. Se ci sono veti su Renzi e non su Iv da parte degli altri? «Non esiste il veto ad personam, se ci sono veti su Iv basta dirlo. Senza il nostro leader non c'è neanche Italia Viva», aggiunge Rosato.

Ore 12.53 Salvini: «O elezioni o governo di centrodestra»​. «Mezza Europa se non ha il governo va ad elezioni, fa decidere ai cittadini e in Italia invece no. Detto questo, l'unica alternativa è un governo di centrodestra che rimetta al centro l'impresa, lo sviluppo, la crescita». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, incontrando gli operatori dello sport che stanno manifestando a piazza Montecitorio.

Ore 12.48 Dessì (M5s): «O Conte premier o voto». «Siamo disposti a sederci al tavolo con Italia Viva - rimarca il senatore M5s Emanuele Dessì - solo con Conte premier. Se non c'è Conte, qualunque altra soluzione è inesistente».

​Governo, la crisi. I 40 ribelli del Movimento 5 Stelle: «O Giuseppe oppure scissione»

Ore 11.56 Mulé (Fi): «Unica alternativa è il voto». «Con il Paese stretto tra le emergenze sanitarie ed economiche ed un governo finito a causa di liti interne, Forza Italia ha dato la sua disponibilità per affrontare i problemi reali e immediati: la proposta del presidente Berlusconi è stata sempre rifiutata da Pd e 5stelle. Per questo l'unica alternativa rimane il voto». Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, al GrRai.

Ore 11.46 Vertice del centrodestra convocato alle ore 13.45. A quanto si apprende si terrà oggi un nuovo vertice del centrodestra in vista delle consultazioni che vedranno Lega-Fdi-Fi e alleati centristi salire al Colle, per l'appuntamento delle 16. L'incontro è previsto alla Camera alle 13.45, con i leader Salvini, Meloni e Tajani in presenza, mentre Berlusconi dovrebbe collegarsi via Zoom.

Ore 10.57 Schifani (Fi): «Fine anticipata della legislatura è un danno». Un altro forzista parla di "responsabilità" e scaccia via lo spettro delle urne. «Stando ai sondaggi, in caso di elezioni il centrodestra risulterebbe vincente, perciò andiamo anche contro i nostri interessi ma ci sta a cuore la sorte del Paese: con la tragica epidemia in atto una conclusione anticipata della Legislatura potrebbe creare ulteriori danni. C'è la necessità di una assunzione collettiva di responsabilità in un progetto di ricostruzione del Paese e di corretta gestione dei fondi europei. Per Forza Italia la prima condizione è che questa iniziativa sia condivisa da tutto il centrodestra; l'altra è che in questa fase c'è bisogno di idee politiche e non di soluzioni tecniche». Così in un'intervista al Mattino il senatore di Forza Italia e consigliere politico di Silvio Berlusconi Renato Schifani.

Ore 10.48 Trizzino (M5s): «Colleghi IV si svincolino da Renzi». «Il mio invito ai colleghi di IV è di sottrarsi a questo giogo retorico e rancoroso e di tornare ad esprimere liberamente il proprio pensiero svincolandosi da rese dei conti personali che contrastano con l'interesse del Popolo Italiano». Così il deputato M5s Giorgio Trizzino in un post in cui definisce «uno spettacolo da dimenticare quello che ieri sera Matteo Renzi ha fornito di sé». «Il palcoscenico di cui si è appropriato si chiama Palazzo del Quirinale e gli spettatori a cui ha imposto la sua vuota requisitoria contro il Governo sono stati i cittadini italiani. Questo si chiama disprezzo della più alta Istituzione dello Stato e non può essere consentito» commenta Trizzino che conclude: «È anche vero che a simili teatrini avevamo già assistito ai tempi di Berlusconi ma non si può tollerare che il momento delle consultazioni del Capo dello Stato con le forze politiche di riduca ad un comizio».

Ore 10.13 Sisto (Fi): «Se chiamata alle armi di Mattarella riflettere». Ecco la posizione forzista che cozza con il resto del centrodestra. La esprime il deputato e responsabile Giustizia e Affari costituzionali di Forza Italia Francesco Paolo Sisto: «Se dovesse esserci una "chiamata alle armi" del Capo dello Stato per un governo dei migliori che metta insieme le energie e le eccellenze del Paese credo che nessuno possa esimersi da una seria riflessione. La scelta secca delle urne senza valutare una simile possibilità, ove dovesse configurarsi, sarebbe contraria al nostro modo di intendere e di fare opposizione».

Ore 9.34 Meloni (FdI): «Centrodestra compatto anche su voto anticipato». «Leggo tutti i giorni che il centrodestra è spaccato, che sarebbe stato devastato dai tentativi di acquisizione dei responsabili. Mi sembra invece che non sia andata così, che Conte si sia dovuto dimettere. Quindi credo che la compattezza del centrodestra sia stata dimostrata dai fatti. Siamo già stati dal presidente della Repubblica e mi pare che la posizione sulla quale siamo tutti d'accordo, sia quella elettorale, perché quella più praticabile e più giusta. Non ho motivo di credere che le cose cambieranno». Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite a Radio Anch'io su Radio Raiuno. «La crisi è ancora aperta dai primi giorni di dicembre, sono due mesi che il governo va avanti con questa pantomima e in due mesi si poteva andare a votare. Attenzione a ritenere impraticabile la soluzione delle elezioni anticipate. In Portogallo come abbiamo visto si è votato». «È ragionevole pensare che oggi il presidente Mattarella ponga la questione del Conte ter - ha proseguito la Meloni - e valuti se da parte di qualcuno di noi nel centrodestra ci sia la disponibilità a sostenere un altro governo Conte. Ipotesi che a me sembra non sia assolutamente in campo. Vediamo come si conclude oggi ma credo ci saranno altri giri di consultazioni. Io spero che alla fine il presidente della Repubblica decida di sciogliere le Camere».

Governo, da Renzi a Berlusconi la partita dei leader tra voglia di elezioni e non-voto

Ore 9.29 Salvini (Lega): «Finirà che si rimettono insieme Pd-M5s-Renzi sono pronto a scommettere». «Potrebbe anche finire che si rimettono tutti insieme, il Pd, il movimento cinque stelle e Renzi. Sono pronto a scommettere, magari lo fanno cambiando tre ministeri». Lo dice Matteo Salvini, ospite di Agorà, su Rai3. «Gli italiani - aggiunge - si chiederanno allora perché è stato fatto questo».

Crisi, ipotesi governo istituzionale, ma prima Fico esploratore

Ultimo aggiornamento: 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA