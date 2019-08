Crisi governo, Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini: chi perde tempo pensa alla poltrona

La Lega punta ad accelerare la crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona«, afferma il partito guidato da Matteo Salvini.

«Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L'Italia dei Sì non aspetta, la parola subito al Popolo!», scrive su Twitter Matteo Salvini, che pubblica un video che lo ritrae commosso al comizio di ieri.



Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno #primalapoltrona, per noi #primagliitaliani 🇮🇹

No inciuci!

No governi tecnici!

No giochini di palazzo!

L’Italia dei SÍ non aspetta, la parola subito al Popolo! pic.twitter.com/TInsnOeTde — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 9, 2019

Farò in modo che sia la più trasparente della storia della vita repubblicana

, ha detto sempre ieri sera il premier.

Non spetta a Salvini convocare le Camere

, ha sottolineato Conte ricordando che ora spetta al ministro

spiegare al Paese le ragioni che lo portano a interrompere bruscamente

l'azione di governo. Conte ha anche annunciato che contatterà Fico e Casellati per la riconvocazione delle Camere.

Ultimo aggiornamento: 12:33

