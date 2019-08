Salvini scrive ai suoi su WhatsApp: tutti a Roma lunedì

Poche parole ma chiare: tutti a Roma. Salvini chiama i suoi a raccolta per lunedì alle 18. Il leader della Lega ha convocato i deputati e i senatori del Carroccio nella Sala della Regina a Montecitorio. Il messaggio è arrivato nella chat dei parlamentari leghisti. In questa occasione il vicepremier illustrerà alle truppe la strategia per la mozione di sfiducia al premier Conte. In queste ore tra i vertici di via Bellerio c'è il timore che il M5S possa trovare sponde nel Pd, che alle Camere è ancora a trazione renziana, per un accordo che porti a un altro esecutivo.

Lega presenta mozione sfiducia su Conte. Casellati convoca capigruppo



