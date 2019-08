Crisi di governo, Zingaretti: «Pronti alla sfida». E chiama Renzi: sei una risorsa, aiutaci a vincere

In attesa di capire che cosa ne sarà del governo Conte e in vista di un'eventuale crisi interviene anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti che in un post sulla sua pagina Facebook annuncia: «Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà solo quale Governo ma anche del destino della nostra democrazia, della collocazione internazionale del nostro Paese». «Il Pd - conclude il segretario del partito - chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi. Da subito tutti al lavoro, insieme, per far vincere l'Italia migliore».

Salvini: «La maggioranza non c'è più. È crisi, ora andiamo al voto». Di Maio: «Prima taglio parlamentari»​ Diretta

Crisi governo, cosa succede ora? Elezioni, le date utili

Zingaretti: «Fallito esperimento, ora salvare il Paese». «È fallito l'esperimento gialloverde, avevano promesso la rivoluzione e in 13 mesi hanno fatto un disastro. E scappano perché la manovra di ottobre sarebbe e sarà una manovra drammatica per questo paese. Hanno fermato il paese, aumenta la cassa integrazione, crollano i fatturati, le promesse che hanno fatto sono insostenibili. Da giorni dicevamo che l'esperimento gialloverde è fallito sull'altare delle loro bugie, dei loro litigi e sgambetti. Bisogna voltare pagina e salvare questo paese». Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, questa sera a margine della Festa Pd di Villalunga (Reggio Emilia).



Zingaretti a Renzi: «Sei una risorsa, aiutaci a vincere le prossime elezioni». «Dico a Matteo: aiuta, dai una mano. È legittimo che fai politica, sei una risorsa e aiutaci a vincere le elezioni al prossimo appuntamento elettorale, perché abbiamo il dovere di non permettere mai più che quelli che hanno vinto il 4 marzo tornino al governo, abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli e nipoti un paese migliore», dice Nicola Zingaretti alla festa Pd di Villalunga in provincia di Reggio Emilia.



Siamo pronti alla sfida. Nelle prossime elezioni non si deciderà quale governo ma il destino della nostra democrazia. Il @pdnetwork chiama a raccolta tutte le forze che intendono fermare idee e personaggi pericolosi. Al lavoro per far vincere l’Italia migliore#CrisiDiGoverno — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) August 8, 2019

Ultimo aggiornamento: 21:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA