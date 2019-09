Gentiloni-Von Der Leyen, un'ora di colloquio. Financial Times: «Andrà alla Concorrenza»

Se questo obiettivo si concretizzerà o meno, lo si vedrà di qui a martedì prossimo, quando von der Leyen presenterà la squadra dei commissari. Intanto per il, uno dei portafogli economici pesanti che all'Italia potrebbero interessare (siamo un Paese esportatore, come la Germania), l'irlandese Phil Hogan, attuale commissario all'Agricoltura, è uno dei candidati, anche in vista della Brexit e dei negoziati con il Regno Unito sulla relazione futura con l'Ue. Invece per la Concorrenza, altra delega economica pesante per cui secondo il Financial Times Gentiloni potrebbe essere in pole, sarebbe in corsa anche la francese Sylvie Goulard, indicata anche per l'Industria o per il settore Difesa, che con la Pesco diventa importante anche a livello comunitario, oltre a Margrethe Vestager, che però ha gestito il portafoglio, importantissimo, già per cinque anni.

Gli Affari Economici, oggi appannaggio del socialista francese Pierre Moscovici, si diceva, potrebbero essere affidati a Gentiloni, secondo indiscrezioni che circolano da ieri. Di sicuro questa è l'ambizione italiana e si tratterebbe di una mossa molto audace. Certo, per un Paese dal debito pubblico elevato come l'Italia gli Affari Economici potrebbero essere un'arma a doppio taglio. E un italiano, per quanto di altissimo profilo, in quell'incarico potrebbe risultare in teoria sgradito ai Paesi nordeuropei rigoristi, visto anche l'affollamento di sudeuropei nei posti chiave, a partire dal portoghese Mario Centeno all'Eurogruppo.