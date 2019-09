Governo, Paolo Gentiloni commissario europeo: è in pole con la finlandese Urpilainen per gli Affari economici di Moscovici

Luce verde per l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che sarà il commissario europeo per l'Italia nell'esecutivo guidato da Ursula von der Leyen. Altri candidati non ve ne sono. Il nome, a quanto si apprende a Bruxelles, è stato comunicato alla presidente mercoledì sera e oggi, dopo l'informativa nel primo consiglio dei ministri, Conte invierà a Bruxelles una lettera per formalizzare la scelta​: il primo incontro fra Gentiloni e la von der Leyen è previsto per venerdì a Bruxelles.

L'ex presidente del Consiglio e attuale presidente del Pd è in pole per il portafoglio degli Affari economici. Lo si apprende da fonti parlamentari. Un ruolo di grande importanza assegnato nel 2014 nella commissione Juncker al francese Pierre Moscovici e a cui punta con forte determinazione anche Jutta Urpilainen, ex ministro delle Finanze in Finlandia. Più in discesa i posti di Industria o Concorrenza, compresa la carica di vicepresidente.

Nuovo governo, i ministri: molti nomi in lista. Fraccaro verso poltrona sottosegretario a Palazzo Chigi

«Ringrazio il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per l'incarico conferito. È una responsabilità che mi onora. Cercherò con tutte le forze e con il mio lavoro di contribuire a una nuova stagione positiva per l'Italia e per l'Europa», ha poi detto Gentiloni.



Le reazioni

«Felice per Paolo Gentiloni designato commissario Ue. Ottima scelta per l'Italia che torna protagonista in Europa». Lo scrive su Twitter il segretario Pd Nicola Zingaretti.

Felice per @PaoloGentiloni designato Commissario Ue. Ottima scelta per l'Italia che torna protagonista in Europa — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 5, 2019

«Auguri a PaoloGentiloni designato #Commissario Europeo da parte dell'Italia. L'Italia europea ed europeista, finalmente, dopo mesi di follie». Su Twitter gli auguri di Enrico Letta a Paolo Gentiloni per il suo nuovo incarico. «Felice per Paolo Gentiloni scelta perfetta che ridarà lustro all'Italia. Ci si rivedrà a Bruxelles. Daje». Lo scrive su twitter l'europarlamentare Carlo Calenda. «Un in bocca al lupo a Gentiloni per il nuovo e importante incarico. La portata della sfida è alta. Siamo sicuri che metterà a frutto tutta l'esperienza che ha acquisito in questi anni di lavoro politico e istituzionale». Così in una nota il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa. «Di questo governo apprezziamo il ritrovato legame con l'Europa, come dimostrano, ad esempio, la scelta di Roberto Gualtieri a Ministro dell'Economia e la designazione di Paolo Gentiloni a Commissario europeo. Ci aspettiamo ora delle sane politiche industriali e del lavoro che facciano rialzare la testa al Paese. Il sindacato è pronto a fare la parte che gli compete e, soprattutto a svolgere il lavoro che gli è più consono, cioè quelle di rinnovare i contratti di lavoro». Questo il giudizio di Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec nazionale. La Borsa di Milano

Resta positiva la Borsa di Milano (+0,5%), dopo l'insediamento del governo, che si è riunito nel primo Consiglio dei ministri, e l'indicazione di Paolo Gentiloni nella nuova Commissione Ue. Con lo spread Btp-Bund verso 151 punti base sono positive le banche, con guadagni per Unicredit (+1,5%), Ubi (+1,4%) e Intesa (+0,6%), mentre perde Mps (-1,5%). In cima al listino restano Stm (+4%), in rialzo come i tecnologici in tutta Europa, e Fca (+2,4%), con le auto in crescita in tutto il Vecchio continente, sull'ottimismo delle prospettive di dialogo tra Usa e Cina per i dazi, che spinge in salita i future Usa in vista dell'apertura di Wall Street e degli altri mercati Usa, dove sono attesi nel primo pomeriggio dati sull'occupazione e sull'industria. In positivo Pininfarina (+4,89%), dopo un stop per eccesso di rialzo, che ha firmato il treno delle meraviglie in Svizzera, il Goldenpass Express. Fuori dal listino principale sale anche Giglio (+4%), dopo un accordo con l'azienda di design Kartell.

