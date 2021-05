6 Maggio 2021

di Alberto Gentili

(Lettura 3 minuti)







Le piccole isole e, a sorpresa, forse anche i paesini isolati degli Appennini e delle Alpi, diventeranno Covid-free. Liberi dal virus in poche settimane. Scattano infatti le vaccinazioni di massa, col supporto di unità mobili dell’esercito e della Protezione civile, nelle isole minori e probabilmente nei piccoli centri montani. È quanto è stato deciso ieri mattina in un vertice promosso dalla ministra delle Regioni Maria Stella Gelmini con il Commissariato all’emergenza Francesco Figliuolo, Roberto Speranza (Salute), Mara Carfagna (Sud), Massimo Garavaglia (Turismo), Roberto Cingolani (Transizione ecologica). Si vaccinerà progressivamente, a partire da domani, partendo dalle isole che hanno maggiori fragilità in termini di rischio epidemiologico e carenza di adeguati presidi sanitari: Capraia e le Eolie.

Immunità di gregge in Italia a fine settembre, ma non per tutti: Lombardia ad agosto, Lazio ad ottobre

NON SOLO ISOLE

«Il programma vaccinale per le isole minori», ha spiegato in serata il generale Figliuolo in una nota, «si concentrerà sulla vaccinazione di massa per ridurre il numero di viaggi necessari al trasferimento dei vaccini e degli assetti sanitari per la somministrazione». Saranno escluse le isole dove c’è un ospedale o «che sono agevolmente collegate con la terraferma, per le quali devono valere i criteri generali del piano nazionale».

A sorpresa, nel piano delle vaccinazioni di massa, è stato deciso di inserite «alcune realtà isolate degli Appennini, delle Alpi o di altre aree interne», già individuate dal governo il 19 marzo scorso su segnalazione delle Regioni. La lista non è ancora nota in quanto l’intervento «al momento è solo un’eventualità».

«REALTÀ FRAGILI»

A fare il punto della situazione è Francesco Del Deo, sindaco di Forio d’Ischia e presidente di Ancim (Associazione nazionale Comuni isole minori): «In Campania stiamo quasi per chiudere. A Procida la vaccinazione di massa è stata conclusa, a Capri è quasi finita e a Ischia si sta procedendo. Ci sono però altre isole ancora ferme al 30% di vaccinati, mentre in alcune addirittura non si è neanche cominciato». Sulle polemiche sorte in merito alla vaccinazione delle isole minori, Del Deo spiega: «C’è chi ha detto che le isole volevano essere privilegiate, ma non è così. Abbiamo spiegato in tutti i modi che, una volta affrontato il discorso degli over 70 e dei fragili, bisogna stringere a tenaglia perché dal punto di vista sanitario le popolazioni delle isole minori sono “fragili”», non avendo presidi sanitari adeguati.

LA SPINTA PER IL TURISMO

La vaccinazione di massa è accolta da una grandinata di applausi degli operatori turistici: «Il messaggio che passa con le isole minori covid-free aiuterà i flussi turistici in entrata per quanto riguarda la prossima stagione estiva che per noi rimane una priorità perché se dovesse saltare o fallire, in gioco c’è la sopravvivenza di moltissime aziende e soprattutto di tanti occupati nell’intera filiera turistica», sostiene Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. E il ministro del Turismo Garavaglia: «Le isole per definizione sono fragili perché hanno una piccola quota di popolazione che viene invasa da grandi numeri ed è anche una questione di mettere in sicurezza la popolazione. E dato che i numeri sulle isole minori sono bassi, alla fine in tutte le isole è quello che si vaccina in Lombardia in un giorno, quindi cosa ci vuole? Facciamolo e diamo il segnale al sistema turistico e al mondo che siamo pronti».

Batte sullo stesso tasto la ministra Gelmini che associa le vaccinazioni al “green pass”: «Il passaporto verde sarà una grande occasione per tutto il Paese e anche per le isole minori. Il turismo è la chiave per la ripartenza». Carfagna e Cingolani hanno invece evidenziato, durante il vertice, la grande «opportunità» rappresentata dal Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’accelerazione «della transizione ecologica attraverso la protezione degli ambienti naturali, l’installazione delle energie rinnovabili e la tutela delle risorse idriche».