Decreto sicurezza bis, spunta il Fondo per i rimpatri dei migranti e la confisca delle navi

Tra le norme del Decreto sicurezza bis che il ministro dell'Interno Matteo Salvini porterà stasera all'attenzione del Cdm spunta il fondo di ​premialità per le politiche di rimpatrio dei migranti. Un «fondo di premialità per le politiche di rimpatrio», destinato a «finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione Europea». È quanto prevede, all'articolo 12, la bozza del decreto sicurezza bis. La dotazione iniziale del fondo è pari a euro 2 milioni per l'anno 2019.

Nella bozza del decreto sicurezza spuntano norme sulla violenza negli stadi. Compare anche un pacchetto di cinque norme per il contrasto alla violenza negli stadi, nella ultima versione del decreto sicurezza bis. Nella bozza pronta per la riunione del Consiglio dei ministri di questa sera, spuntano infatti «disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive».​

Nella bozza del decreto sicurezza multe e confisca alle navi che sbarchino in Italia dopo aver soccorso migranti. Multe da 10mila a 50mila euro alle navi che sbarchino in Italia dopo aver soccorso migranti e, «in caso di reiterazione o quando gli stranieri sbarcati siano più di 100», anche la «confisca della nave». È quanto prevede la bozza aggiornata di decreto sicurezza bis che l'ANSA ha potuto visionare. Il testo è stato corretto in alcune parti e all'art. 1 compare una esplicita esclusione dalle sanzioni per le navi «militari o in servizio governativo non commerciale». Nella bozza precedente le multe andavano da 20mila a 50 mila euro.

Medici senza frontiere: aggressione ai diritti senza precendenti. Per Medici senza frontiere le nuove misure sul soccorso in mare contenute nella bozza del Decreto sicurezza bis rappresentano «una grave aggressione ai principi umanitari». Per questo l'organizzazione medico-umanitaria, che per 3 anni ha svolto attività di soccorso in mare coordinandosi con le autorità competenti, chiede il ritiro di quelle direttive e la conseguente modifica del Decreto sicurezza bis, lanciando un appello al premier Conte e al ministro degli esteri Moavero.

«Ieri c'erano la legge del mare e le convenzioni internazionali sui rifugiati. Oggi servono un magistrato, un sequestro, ripetuti e inascoltati appelli per dare un porto a chi ne ha diritto mentre si propongono multe per chi salva vite. Le sanzioni previste dal decreto-bis sono semplicemente inapplicabili» dichiara Claudia Lodesani, presidente di Msf. «Ridurre il soccorso in mare a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è un'aggressione senza precedenti a principi che sono alla base dell'azione umanitaria. Salvare vite non è un reato, bensì un obbligo legale che gli Stati dovrebbero avere come priorità», conclude Lodesani.

