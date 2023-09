Smart working prorogato? Ipotesi fino al 31 dicembre per i lavoratori fragili della PA: atteso oggi il decreto

Smart working, verso la proroga al 31 dicembre per i lavoratori fragili della Pubblica Amministrazione. Questa la misura attesa oggi nel decreto del Consiglio dei ministri.

La proroga

Il governo è intenzionato a prorogare per altri tre mesi, fino a fine 2023, lo smart working per i lavoratori fragili della Pubblica amministrazione: a quanto si apprende, la misura è stata discussa ieri nella riunione preparatoria e dovrebbe essere inserita nel decreto legge con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri in programma alle 18.30. La misura, chiesta dai sindacati e proposta dal ministro per la PA Paolo Zangrillo, equipara il settore pubblico al privato, in cui è consentito il lavoro agile per i fragili fino al 31 dicembre.