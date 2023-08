Giorgia Meloni, vacanze con Andrea Giambruno e la figlia Ginevra: ecco dove andrà il premier (e per quanti giorni)

È tempo di ferie anche per chi guida il governo. Lunedì prossimo, 7 agosto, la premier Giorgia Meloni è attesa a Palazzo Chigi dove si svolgerà l'ultima riunione del Consiglio dei ministri, prima di partire per le ferie.

Per staccare dagli impegni istituzionali, la premier dovrebbe recarsi in Valle d'Itria, in Puglia, territorio a cavallo tra la città metropolitana di Bari e le province di Brindisi e di Taranto. Insieme a lei ci saranno il compagno Andrea Giambruno e la piccola Ginevra, sua figlia di sette anni, spesso al suo fianco anche durante le missioni internazionali.

Dove alloggerà la premier

Non è la prima volta, infatti, che Giorgia Meloni sceglie il tacco d'Italia come meta estiva. L'anno scorso aveva recuperato le energie rilassandosi ad Alezio, un'antica località balneare non distante da Gallipoli, prima di dare l'affondo decisivo nell'ultima campagna elettorale.

Un video di Tik Tok, girato in quell'occasione, la ritreva intenta preparare dei panzerotti fatti in casa. Proprio a Ceglie, in passato, aveva dato luogo a un'improvvisata esibizione canora sulle note

Quest'anno invece, secondo indiscrezioni raccolte dal Quotidiano di Puglia, la premier dovrebbe alloggiare in una masseria con piscina, probabilmente nelle campagne nei dintorni di Ceglie Messapica, nel brindisino. Quasi certamente, lontano dalle folle.

Meloni e l'amore per la Puglia

Tra Giorgia Meloni e la Puglia esiste un feeling particolare, che va al di là di qualche semplice scampagnata estiva. Un anno fa a Bari, al termine della campagna elettorale, un video di Tik Tok la ritreva intenta a preparare dei panzerotti fatti in casa, specialità locale. A Ceglie aveva improvvisato un'esibizione canora in stile karaoke: aveva intonato "Io vagabondo" dei Nomadi.

Lo scorso maggio, durante il summit del G7 a Hiroshima, Meloni aveva annunciato che sarebbe stata la Puglia la regione scelta come sede per il prossimo incontro dei leader delle principali economie mondiali nel 2024.

Non solo: a fine giugno di quest'anno la premier si era già concessa una mini vacanza nel tacco della Penisola, con compagno e figlia al seguito, dopo aver tenuto un sopralluogo per individuare alcune possibili location adatte per ospitare il nuovo meeting. Una di queste - come riportato da Vanity Fair - potreebbe essere il lussuoso resort "Borgo Egnazia", a Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. Un hotel amatissimo da vip come Madonna e i coniugi Beckham. Justin Timberlake e Jessica Biel lo hanno scelto il loro matrimonio.

I prossimi impegni

Sarà una pausa estiva non troppo estesa per la leader di centrodestra. Tornerà a lavoro prima che agosto volga al termine: ci sono i nodi sulla prossima legge di bilancio e la matassa del Pnrr da sbrogliare, e con un agenda ricca di impegni internazionali. Fittissima anche l'agenda degli impegni internazionali, che la vedranno salire e scendere dai voli di Stato.

Salvo cambi di programma, nei primi giorni di settembre Meloni dovrebbe essere in Grecia, per un 'bilateralè con il primo ministro Kyriakos Mītsotakīs, riconfermato alla guida del Paese. Poi volerà a Nuova Delhi per il prossimo G20. Attorno al 20 settembre sarà oltreoceano, a New York, per prendere parte alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il mese successivo viaggerà ancora. Il 6 di ottobre sarà a Granada per il consiglio informale europeo. Poi a Tel Aviv, per una conferenza internazionale organizzata dal governo di Israele, e infine a Bruxelles per il Consiglio europeo ordinario del 27 e 28 ottobre. Sotto traccia (ma neanche troppo) restano le missioni in Turchia e Pechino, che la premier intende fissare a stretto giro. A novembre sarà la volta degli Emirati Arabi, con la Coop 29 di Dubai.