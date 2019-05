Sea Watch, la guardia di finanza sequestra la nave a Lampedusa: i 47 migranti verso lo sbarco

Sea Watch, la Guardia di Finanza ha sequestrato nave in attesa davanti a Lampadusa con 47 migranti sul ponte. Si ritiene che a breve saranno fatti sbarcare al porto dell'isola. Secondo quanto si apprende, i militari delle Fiamme Gialle sono saliti a bordo dell'imbarcazione ancorata alla fonda a mezzo miglio a sud del porto di Lampedusa, per un'attività di polizia giudiziaria finalizzata al sequestro. I militari procederanno inoltre alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria.

LEGGI ANCHE: Sea Watch, Salvini: «Abbiamo già fatto sbarcare malati e bambini, ora i porti restano chiusi»

LEGGI ANCHE: Sea Watch sfida il Viminale e arriva davanti a Lampedusa



«Su disposizione dell'autorità giudiziaria, personale della Guardia di Finanza e della Capitaneria sta per salire a bordo della SeaWatch3 con l'intenzione di procedere al sequestro della nave. La magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge. Il ministro dell'Interno si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise sui presunti scafisti presenti a bordo». Lo sottolineano fonti del Viminale.

«Resta un tema fondamentale: la difesa dei confini nazionali e l'ingresso in Italia di un gruppo di sconosciuti dev'essere una decisione dalla politica (espressione della volontà popolare) o di magistrati e ong straniere? La vicenda SeaWatch3 conferma una volta di più l'urgenza di approvare il Decreto Sicurezza Bis già nel Consiglio dei ministri di lunedì per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro».