Conte: «Per l'occupazione femminile parte significativa delle risorse del Recovery plan»

Il premier Giuseppe Conte durante le comunicazioni alla Camera dei Deputati anticipa che per l'occupazione femminile sarà destinata parte significativa delle risorse del Recovery plan. «Sull'occupazione femminile accolgo l'impego contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una parte significativa» delle risorse del Recovery «sarà destinata a questo scopo», ha detto il premier durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, ribadendo dunque l'impegno per l'assegno unico per i figli e al miglioramento dei servizi per conciliare il lavoro femminile delle madri lavoratrici.

