Nuovo Dpcm, Meloni: «Ci batteremo contro misure idiote»

Giorgia Meloni, leader di FdI, in Aula alla Camera durante il dibattito con il premier Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio Ue ha detto: «Ci batteremo contro misure idiote». «Oggi più di ieri noi del centrodestra intendiamo batterci con forza contro questi provvedimenti» del governo contro la diffusione del Covid «e lo faremo perché non passi alla storia che siamo stati conniventi con queste idiozie», ha detto Giorgia Meloni. «Con la chiusura alle 24 non si capisce se stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica», ha attaccato la leader Fdi.

«Ormai i Dpcm sono buoni soprattutto per i meme su internet: non c'è credibilità. Cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Che il covid è nottambulo? E il divieto- chiede ancora la leader di FdI - vale anche per i centri sociali o possono continuare a ballare perché sono amici del governo?Non vedete gli immigrati senza mascherine o siete troppo occupati a mandare la polizia a casa delle persone per vedere in quanti sono? E perché in teatro possono starci 200 persone e a un matrimonio 30? E se voglio fare il matrimonio in un teatro? Cos'è giuridicamente una festa? E il divieto di consumare alcolici dopo le 21? Combattiamo il covid o la cirrosi epatica? Ô tutto ridicolo e il risultato rischia di essere che trasformiamo anche il mostro del covid in una farsa perché manca credibilità».

