Autonomia differenziata, ddl Calderoli approvato all'unanimità. Calenda: «Ennesima presa in giro elettorale»

Autonomia differenziata, il ddl Calderoli è stato approvato dal Cdm all'unanimità, accompagnato da un applauso dei presenti, riferiscono alcuni partecipanti alla riunione in corso a Palazzo Chigi, all'Adnkronos. Dopo il via libera appena votato, il disegno di legge, a quanto si apprende, verrà sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-Regioni.

Autonomia, caos fondi. Soldi extra per il Nord con la ripartizione Irpef alle Regioni

Calenda: «Presa in giro elettorale»

«L'approvazione del ddl Autonomia in Cdm è l'ennesima presa in giro elettorale di una politica che fa propaganda sull'assetto istituzionale dello Stato. Questa roba arriva in parlamento fra 6 mesi. Ma lo approvano di corsa e male la settimana prima delle elezioni regionali.» Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda

Gribaudo: «Inaccettabile fuga in avanti»

«Oggi in Consiglio dei ministri arriva l' autonomia differenziata targata Calderoli. Una misura che divide il Paese, varata scavalcando ogni confronto con Regioni e Parlamento. Una fuga in avanti inaccettabile. Serve un confronto, ha ragione Elly Schlein, le Regioni del Sud e quelle a guida PD chiedano subito una convocazione urgente della Conferenza Stato-Regioni». Lo afferma Chiara Gribaudo del Pd in seguito alla presa di posizione di Elly Schlein sul tema.

Gelmini: «In Cdm solo spot elettorali»

«L'entusiasmo della Lega sul disegno di legge Calderoli approvato dal Consiglio dei ministri è fuori luogo e certifica soltanto che al partito di Salvini hanno concesso di piantare una bandierina elettorale alla vigilia del voto in Lombardia. Uno spot che non conclude nulla. Affrontare in questo modo l'autonomia significa rinviarla sine die. Anche ammesso che gli alleati assicurino alla Lega una serena navigazione del disegno di legge Calderoli, di intese con le regioni non se ne potrà parlare prima di due anni. Il problema per quel che riguarda Azione non è se l'autonomia si debba o non si debba fare, perché noi siamo favorevoli, è prevista dalla Costituzione. Il vero tema è come farla: bisogna farla bene e per questo ci sono due presupposti: uno riguarda le materie e le funzioni che si possono assegnare alle regioni. L'altro riguarda i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite uniformemente sul territorio nazionale. Problemi che sono ben lungi dall'essere risolti». Così in una nota Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

Zaia: «Riforma non lascerà indietro nessuno»

«È una giornata storica, non è la fine ma l'inizio di un percorso. Il mio plauso va al governo, al premier Giorgia, al ministro Calderoli e a tutto il governo, perché» il via libera al ddl sull' autonomia differenziata «non è solo una grande riforma rispettosa della Carta, ma anche un gesto di grande coerenza e rispetto dell'elettorato». Lo dice all'Adnkronos il governatore del Veneto, esponente di primo piano della Lega, Luca Zaia, commentando a caldo il via libera del Cdm.

«È una scelta di modernità, di efficienza e di responsabilità - si dice convinto Zaia - delle quali tutto il Paese gioverà. Il nostro modello non è un centralismo distruttivo, ma un federalismo inclusivo che non mina assolutamente l'unità» del Paese. La riforma «non lascia indietro nessuno, perché il centralismo è centrifugo e il federalismo è centripeto. Grandi paesi come la Germania e gli Usa, che hanno modelli federalisti maturi e importanti, vengono percepiti per la loro unità e coesione nazionale. Adesso pancia a terra e lavoriamo per il bene dei cittadini».