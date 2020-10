© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -è chiamata a rimanereInsieme dobbiamo essere quanto piùin questa fase di recrudescenza continentale del Covid-19 e di auspicatodelle nostre economie".Lo ha detto il Presidente del Consiglionel corso dell'informativa alla Camera, dopo quella di ieri in Senato, in vista della riunione delin programma domani, giovedì 15 e venerdi 16 ottobre 2020, condedicata a situazione epidemiologica, Brexit, punto sui cambiamenti climatici e relazioni con l'Africa."Dopo avere dato unada parte europea dobbiamo continuare a lavorarespeditamente sul piano dell'attuazione normativa del programma, ha spiegato il Premier sottolineando che "al Consiglio europeo confermerò la convinzione che levolte al contenimento del contagio" debbano poter contare "su una corniceSulsarà un "ha assicurato precisando che il piano italiano "si inserisce nel solco delle priorità fissate dalla Commissione europea, che sono unaRibadendo l'impegno per l'assegno unico e al miglioramento dei servizi per conciliare il lavoro femminile delle madri lavoratrici, il Premier ha assicurato che "Sull'occupazione femminile accolgo l'impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri e assicuro che una parte significativa" delle risorse del RecoveryInfine, nella trattativa con il"è fondamentale mantenere unità degli Stati membri a fianco della Commissione europea e del Commissario negoziatore - ha proseguito Conte - Il tempo che rimane non è molto e per un negoziato così complesso va utilizzato con saggezza. Al No Deal preferiamo la ricerca di un accordo fino all'ultimo momento: deve essere uAltro tema al centro del Consiglio, il. Conte ha detto di auspicare a una", che vada anche incontro alle esigenze delle nuove generazioni. In questo senso il quadro del Next Generation Eu si inserisce in un discorso di transizione green. "Quella del cambiamento climatico è una sfida globale", ha sottolineato. "Il messaggio che vogliamo trasmettere è semplice:La ripresa deve esserha aggiunto Conte.