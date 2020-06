ROMA Solitamente non è un buon segno quando un presidente del Consiglio se la prende con chi “rema contro”. Tanto più quando, da Palazzo Chigi, accusa pezzi di Stato di remare contro il governo”. Per essere un po’ più espliciti, Giuseppe Conte ce l’ha con la struttura del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri il quale la settimana scorsa, come tutto il Pd, nulla sapeva dell’idea di Conte di convocare gli Stati generali dell’economia che sarebbe dovuti partire lunedì scorso. La riunione con i capi delegazione di ieri notte ha costretto Conte a rivedere il calendario delle audizioni a Villa Pamphili. Si comincerà venerdì pomeriggio e all’appuntamento il governo si dovrebbe presentare con linee guida condivise da tutta la maggioranza attraverso le quali capire quali iniziative l’esecutivo intende avviare per rilanciare la crescita.

Linee che di fatto saranno contenute nel Piano Nazionale di Riforme (Pnr) che il Mef deve presentare a fine mese a Bruxelles.

Il corto circuito sta tutto in questa duale conduzione delle linee di riforma e di politica economica che mette in contrapposizione Palazzo Chigi e i suoi tecnici, con il ministero dell’Economia e le sue strutture che custodiscono gli impegni che il Paese ha con Bruxelles. La polemica non è nuova, ma non meno pericolosa. Basta andare indietro e ricordare gli scontri tra l’allora premier Berlusconi e l’allora ministro Tremonti. Anche Renzi e Padoan ebbero motivi di scontro. L’unico che di recente ha risolto alla radice il problema ancor prima di giurare al Quirinale, è stato Mario Monti, che andò a palazzo Chigi tenendo la delega dell’Economia.

A differenza però del 2011, l’Europa ora si è mossa e ha messo in campo decine di miliardi in grado di aumentare le tensioni su chi ne ha il merito è, soprattutto, chi e come li gestisce.

