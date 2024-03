Affido minori, un Registro nazionale e un Osservatorio: cosa sono e come funzioneranno

Un disegno di legge ad hoc e un registro nazionale per tutelare i minori in affidamento, con l'intento di fare ordine in un mondo che sfugge ai controlli e in cui le parti in gioco rischiano un anonimato a rischio regole. Il Governo corre ai ripari: lunedì prossimo in Consiglio dei ministri sarà esaminato uno schema di disegno di legge che prevede appunto l'istituzione di un Registro nazionale di istituti pubblici e privati, comunità e famiglie affidatarie e un Osservatorio per intercettare le anomalie. Il provvedimento, a firma Roccella-Nordio, nasce per evitare istituzionalizzazioni improprie e gli affidamenti sine die di minori allontanati dalla famiglia d'origine.

All'interno del Registro, istituito al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, saranno inseriti su base provinciale il numero dei minori collocati in ogni struttura, il numero delle famiglie, delle comunità e degli istituti disponibili all'affidamento dei minori. Saranno dati numerici, e non identificativi, forniti dalle Regioni e dagli Enti locali che verranno analizzati dall'Osservatorio. Anche in ogni tribunale per i minorenni e ordinario sarà istituito un registro dei minori collocati in comunità, in istituti o in famiglie affidatarie.

Anche l'Osservatorio sarà istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dovrà svolgere un ruolo di monitoraggio e controllo sul fenomeno dell'allontanamento dei minori dalla propria famiglia, anche con la promozione di eventuali ispezioni. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Osservatorio dovrà presentare al ministero della famiglia una relazione da trasmettere alle Camere.