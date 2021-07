Stefania Orlando, la famiglia si allarga: «Io e mio marito vogliamo prendere un ragazzo in affido»

Giovedì 8 Luglio 2021, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 22:45

Stefania Orlando è pronta a diventare mamma, o meglio ad allargare la sua famiglia. Reduce dal successo al Grande Fratello e prossima al ritorno in Rai, al settimanale Oggi la showgirl ha rivelato la volontà sua e di suo marito di Simone Gianlorenzi di compiere il grande passo. «No, nessuna cicogna in vista! Ma confesso che con mio marito Simone abbiamo intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente senza famiglia», ha dichiarato nell'intervista rilasciata ad Alberto Dandolo.

Stefania Orlando e la famiglia allargata

«Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a qualcuno che ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che presto la nostra famiglia possa allargarsi», ha aggiunto Stefania Orlando.

Stefania Orlando in Rai

Dal Grande Fratello a concorrente di Tale e quale show. È questo il prossimo passo della sua carriera: «È una trasmissione che mi è sempre piaciuta tantissimo - ha raccontato - Chi vi partecipa, non solo può esprimere il proprio talento canoro, deve anche entrare nel corpo e nella psicologia del personaggio che interpreta. Negli anni scorsi ho sostenuto molti provini e non sono stata presa. Questa volta non sono stata nemmeno provinata».

Sempre in grande forma

A 54 anni Stefania Orlando si mantiene in grandissima forma, e lei non si nasconde: «Sono una donna fortunata - ha ammesso - Devo ringraziare i miei genitori. Io non ho mai fatto sacrifici particolari per curare il mio fisico». E sull'affrontare nuove sfide? «Lo faccio con estremo rigore e serietà. Ma anche con leggerezza. Per divertire bisogna in primo luogo divertirsi».