Martedì 6 Febbraio 2024, 11:30

Il neonato di quattro mesi lasciato da una donna, probabilmente la mamma, al pronto soccorso dell'ospedale di Aprilia è stato dichiarato "disponibile all'affidamento" dal tribunale per i minorenni di Roma. L'obiettivo è di dare al più presto una famiglia a questo bambino, attualmente affidato a una struttura specializzata in provincia di Roma che sta fornendo l'affetto e le cure necessarie al piccolo.

Il piccolo, che la scorsa settimana è stato iscritto nell'elenco dei cittadini di Aprilia, è sotto la responsabilità del sindaco Lanfranco Principi quale tutore legale. Ieri il primo cittadino, insieme all'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano e alle assistenti sociali del Comune che hanno seguito il caso in prima persona, sono andati nella casa famiglia per sincerarsi delle condizioni di salute del neonato, che dovrebbe avere quattro mesi.«Ci tenevo particolarmente a verificare di persona le sue condizioni di salute - ha dichiarato il sindaco Lanfranco Principi - Il piccolo sta bene, è un bambino sorridente, ben nutrito, che dispone di tutte le cure e le attenzioni richieste dalla sua tenera età».L'obiettivo ora è quello di restituire al neonato una condizione di "normalità", dandolo all'affetto di una coppia di genitori. «Il giudice di riferimento è una persona molto dinamica, l'obiettivo primario è di dare al piccolo una famiglia con cui possa crescere con la serenità e l'amore necessario» aggiunge Principi. «Ho potuto notare la grande professionalità degli operatori della struttura in cui si trova il bambino, questo mi ha dato tanta serenità, perché so che al piccolo vengono prestate tutte le attenzioni necessarie alla sua crescita». Dopo l'affidamento, il passo successivo sarà l'adozione, che seguirà il rigido protocollo previsto dalla legge italiana.Della mamma biologica nessuna traccia. Potrebbe trattarsi della donna che è stata ripresa la sera di venerdì 26 gennaio alle 19.54 mentre entra con il passeggino nella sala d'aspetto del pronto soccorso di Aprilia e, dopo neanche un minuto, si allontana facendo perdere le sue tracce.I carabinieri non hanno perso le speranze di trovare la donna. Più che altro perché la decisione di lasciare il bambino ad altri potrebbe nascondere un problema ben più grave, una difficoltà personale o una necessità di aiuto. Le indagini stanno proseguendo nel più stretto riserbo.