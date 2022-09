Regina Elisabetta, a chi andranno i suoi cani Corgi? La monarca aveva già pensato anche a loro

Il re Carlo III ha salutato la folla a Buckingham Palace mentre il paese piangeva la perdita della regina Elisabetta II. Insieme alla regina consorte Camilla, il monarca è stato accolto con canti di “Dio salvi il re” e Sua Maestà ha persino stretto la mano e ha condiviso alcune parole con il pubblico mentre si preparava a supervisionare una transizione storica per la monarchia. E tra le tante decisioni che i Reali dovranno prendere c’è anche quella di cosa fare con gli amati corgi della Regina. Fin da bambina, la defunta monarca è stata infatti accompagnata dai suoi cani, rendendo la razza corgi sinonimo di famiglia reale.



Al momento della sua morte, la regina aveva quattro cani: due corgi, un dorgi e un nuovo cocker spaniel. Non è stato ancora deciso cosa accadrà loro, ma per quanto si sa, l’esperta reale Victoria Arbiter ha detto a The Independent che la regina aveva già stabilito un piano per loro.

A chi andranno gli amati cani della Regina

Questo potrebbe significare che i cani verranno presi in braccio dai suoi figli. La signora Arbiter ha dichiarato: «Possiamo solo fare ipotesi sui piani per i corgis, ma nulla è lasciato al caso con la famiglia reale che è una famiglia di amanti dei cani, anche se nessuno ama particolarmente i corgi». La regina era sicuramente il signore e il padrone e si è comportata benissimo con loro. «Tutti i figli della regina - ha continuato Arbiter - li accoglierebbero a braccia aperte». Se la famiglia non decide di assumere i cani, potrebbero essere lasciati allo staff reale, ha aggiunto la signora Arbiter.



L’amore della regina per i corgi è iniziato quando aveva solo sette anni. All’epoca una delle sue amiche ne aveva uno e la giovane principessa volle subito un corgi tutto suo. Suo padre, King George, ne portò una a casa per la famiglia, di nome Dookie. Alla fine Elisabbetta ottenne il suo nel giorno del diciottesimo compleanno. Susan Pembroke Welsh corgi entrò nella casa reale nel 1944 e qualche anno dopo riuscì persino a intrufolarsi nella luna di miele della regina e del principe Filippo. Come riportato dalla BBC, la morte di Susan è stata un momento straziante. Dopo la sua morte, la regina scrisse: «Avevo sempre temuto di perderla, ma sono sempre così grata che la sua sofferenza sia stata così misericordiosamente breve». Susan ha iniziato una lunga stirpe di corgi reali. Ogni singolo che la regina abbia mai posseduto discende dal suo 18esimo regalo di compleanno. Un grafico della BBC mostra che quasi 60 corgi e cinque dorgi discendevano da Susan.

Il “dorgi” è una razza che i reali sono accreditati di aver creato, ma per caso. L’incrocio di razze corgi-bassotto è arrivata dopo che il bassotto della principessa Margaret Pipkin è stato allevato con uno dei corgi. L’ultimo ad essere di proprietà personale della regina - Willow - è morto nel 2018 poco prima del 92esimo compleanno della sovrana.