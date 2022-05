Un sogno chiamato Roma: La strada giusta

"Un sogno chiamato Roma" romanzo di passione calcistica scritto e letto da Romolo Buffoni per i Podcast del Messaggero, edito da Santelli.

Capitolo 13

Il campionato interrotto dal Covid riprende in piena estate. Per la seconda volta nella sua storia alla Roma capita di giocare di 22 luglio, data del compleanno originario. E a Ferrara contro la Spal arriva una goleada con sette gol totali, ma stavolta a favore: 6 a 1. Zaniolo, maglia numero 22, grande protagonista. La società aveva salutato Pallotta e accolto il nuovo proprietario Dan Friedkin: come convincerlo della necessità di correggere l’errore?