Un sogno chiamato Roma: La rivelazione

"Un sogno chiamato Roma" romanzo di passione calcistica scritto e letto da Romolo Buffoni per i Podcast del Messaggero, edito da Santelli.

Capitolo 10 e capitolo 11

Una notte allegra in compagnia degli amici. Qualche bicchiere di troppo. Il cellulare scarico e le strade che si confondono. Riccardo si era perso a notte fonda in una zona della città a lui sconosciuta. La sosta al benzinaio per chiedere informazioni. “Tu non hai perso la strada di casa. Siete tutti voi romanisti che vi siete smarriti cambiando il passato, Ti ho regalato un libro, leggilo!”. Ora anche gli incubi assalivano Riccardo. Ma chi era quell’uomo apparso in sogno? E cosa intendeva dire?