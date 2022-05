Un sogno chiamato Roma: Le maledizioni

"Un sogno chiamato Roma" romanzo di passione calcistica scritto e letto da Romolo Buffoni per i Podcast del Messaggero, edito da Santelli.

Capitolo 6 e capitolo 7

Il calcio è un gioco e in quanto tale suscettibile ai capricci della sorte. Ma alla Roma da qualche anno a questa parte stavano capitando disgrazie a catena. Sconfitte clamorose e roboanti, come i 7-1 in coppa contro squadroni come Manchester United e Bayern Monaco ma anche contro avversarie alla portata come la Fiorentina. È una serie terrificante di gravi infortuni. Episodi neri che arrivavano puntuali a cancellare decolli che sembravano cosa fatta. Sfortuna o una maledizione come quella che colpì i Red Sox di baseball o il Grande Benfica?