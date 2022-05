Un sogno chiamato Roma: La Coppa del disastro

"Un sogno chiamato Roma" romanzo di passione calcistica scritto e letto da Romolo Buffoni per i Podcast del Messaggero, edito da Santelli.

Capitolo 4 e capitolo 5.

Riccardo, come tutti i tifosi dell'As Roma, accolse con grande speranza l’arrivo degli imprenditori americani in società. La solidità economica sembrava finalmente garantita dallo sbandierato progetto Nuovo Stadio. E il proclama “faremo della Roma la regina d’Europa” era musica per le loro orecchie. Ma il decollo fu interrotto dalla finale di Coppa Italia persa contro la Lazio. Com’era potuto accadere? Era il prezzo da pagare al luminoso futuro in arrivo o un segno del destino?

