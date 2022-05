Un sogno chiamato Roma: Il Grande Errore

"Un sogno chiamato Roma" romanzo di passione calcistica scritto e letto da Romolo Buffoni per i Podcast del Messaggero, edito da Santelli. Capitolo 9 Il sospetto diventava ossessione: il 7 si ripeteva per comunicare qualcosa. A Riccardo era diventato evidente e, a ogni manifestazione del numero, martellava i suoi amici in chat. E se non si fosse trattato di una maledizione, ma di un grande errore che era possibile ancora correggere? Nel rimettere in ordine la cantina durante il lockdown per il Covid, Riccardo trova un libro che non ricordava di avere “Un sogno chiamato As Roma”. Era la svolta.