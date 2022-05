Un sogno chiamato Roma: L’incubo del 7

"Un sogno chiamato Roma" romanzo di passione calcistica scritto e letto da Romolo Buffoni per i Podcast del Messaggero, edito da Santelli.

Capitolo 8

Riccardo nella ricerca delle risposte alle sciagure che assillavano la Roma, scorge un numero che si ripete ossessivamente: il 7. Sette come i gol subiti nelle batoste epocali, ma non solo. Sette come i numeri di maglia di avversari o minuti di gioco fatali. Quando la Roma pagava dazio, eccolo lì il 7 a fare capolino. Ma perché? Cosa significava? Non poteva non condividere questo tormento con i suoi amici romanisti al punto da aprire una chat “7, 17, 71 e 77: perché?”. Ancora non lo sapeva, ma aveva imboccato la strada giusta.