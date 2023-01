Autunno caldo, il feroce omicidio di Giovanna Reggiani (Seconda parte)

Polemiche, proteste e manifestazioni: è l’autunno caldo del 2007. Il tema della sicurezza è sul tavolo del governo. Il clima è già teso quando a Roma si consuma un'aggressione e un delitto senza precedenti destinato a segnare la storia più recente della Capitale. Sono le 7 di sera, Giovanna Reggiani, casalinga, 47 anni, è appena uscita dalla stazione di Tor di Quinto. Cammina a passo svelto perché la strada non è illuminata. È sola lungo la strada. Così crede. Perché c’è un uomo che la sta seguendo già da un po’. Sta aspettando il momento giusto per colpire. Eccolo. Dietro una curva. "Autunno caldo", tratto dal volume III de "I Gialli di Roma" di Flaminia Savelli, uscito in allegato con Il Messaggero.