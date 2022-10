Il giallo della stanza chiusa, il terribile delitto di Antonella Di Veroli - Seconda parte

I due spari alla testa non l'hanno uccisa. Allora l'ha soffocata e nascosta in un armadio. Poi ha sigillato con la colla le ante. Un terribile delitto, un mistero, un giallo che inizia martedì 12 aprile 1994. In via Domenico Oliva, a Montesacro, nel primo pomeriggio ci sono macchine della polizia, dei carabinieri: Antonella Di Veroli, una commercialista di 47 anni, è stata trovata ammazzata. Dopo l'omicidio di Simonetta Cesaroni e della contessa Filo della Torre, è il terzo "delitto della stanza chiusa". A chi ha aperto la porta di casa nel cuore della notte la commercialista? Un amico, un amante, una donna risentita? "Il giallo della stanza chiusa", tratto dal volume III de "I Gialli di Roma" di Flaminia Savelli, uscito in allegato con Il Messaggero.