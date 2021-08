Whitney Houston, quali sono le sue canzoni più famose? Ecco la classifica video

Whitney Houston, scomparsa nel 2012 a Beverly Hills, continua a essere una delle voci più significative dell’amore cantato in musica. Ieri avrebbe compiuto 58 anni The Voice. Straordinaria interprete dal timbro iconico, le sue canzoni hanno scritto la storia del genere pop soul, facendone la regina indiscussa.

August 9, 2021