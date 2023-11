Vladimir Luxuria paparazzata con il nuovo fidanzato: chi è il 37enne? Danilo è il migliore amico di Bastian Muller (compagno di Ilary Blasi): età e foto

Il cuore di Vladimir Luxuria ha ricominciato a battere forte. Lo ha confessato lei stessa qualche giorno fa a Verissimo senza aggiungere dettagli. Ma ora è Novella 2000 a raccontarci di chi si tratta. Il suo nome è Danilo Zanvit Stecher ha 37 anni ed è uno dei migliori amici di Bastian Muller, compagno di Ilary Blasi. Il settimanale li ha paparazzati durante una passeggiata romantica a i Bolzano. A vedere le immagini i due sembrano molto affiatati.

Vladimir Luxuria con la madre a Verissimo, chi è Maria Michela Guadagno? Età, figli, il dolore del coming out. «Le mamme lo sanno sempre»

Vladimir Luxuria si è fidanzata: ecco chi è lui

La freccia, secondo Oggi, sarebbe scoccata proprio a una cena organizzata dal compagno di Ilary. «Vladimir Luxuria ha perso la testa, ricambiata, per uno dei migliori amici di Bastian.

Vladimir Luxuria con la mamma a Verissimo: «La volta in cui pensai 'se rendo conto alla gente perdo mia figlia'»

Non sappiamo da quanto i due si frequentino ma l'attivista di 58 anni ha solo spiegato da Silvia Toffanin che “va avanti da un po’ di tempo” e che è nata come una relazione aperta per poi trasformarsi in un rapporto stabile. E a dire il vero il 37enne sono diversi mesi che convidide tranquillamente sul suo profilo Instagram le foto con Luxuria.