Referendum eutanasia, dopo la scelta del brano «Vivere» firma anche Vasco Rossi: «Per un fine vita libero»

Mercoledì 4 Agosto 2021, 13:49

Tre settimane fa la scelta di «Vivere» come brano all'interno dello spot del referendum dei radicali sull'eutanasia, ieri è arrivata la firma di Vasco Rossi. Il popolare cantante rock italiano ha deciso di aderire alla campagna organizzata dall'associazione Luca Coscioni e dai radicali che sta portando in tutta Italia le pratiche per richiedere una consultazione popolare su questo tema.

Il post del cantante

L'obiettivo della campagna è quello di raggiungere 500mila firme entro il 30 settembre. L'autore di «Vado al massimo» ha spiegato le motivazioni della sua firma nella didascalia del video pubblicato oggi. Per una «legge che preveda un fine vita libero e dignitoso». In molti nei commenti hanno espresso apprezzamento per la sua scelta. «Concordo con te!», «Grande Vasco!», così i suoi fan.

