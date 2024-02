Valentina Gaggioli, 27enne morta in un incidente a Gran Canaria: era stata estratta dalle lamiere ancora viva

Un violentissimo scontro frontale è costato la vita a Valentina Gaggioli, una 27enne di Caraglio (Cuneo). L'incidente a Gran Canaria, isola spagnola dove la ragazza viveva da qualche tempo. Lo scorso 15 febbraio, intorno alle 21.30, l'auto su cui viaggiava Valentina si è scontrata frontalmente contro un furgone in località Agüimes, in prossimità del parco zoologico Crocodile Park.

Incidente a Gran Canaria, morta l'italiana Valentina Gaggioli

Nell'impatto sono rimaste ferite cinque persone, tre delle quali in modo grave.

La gravità dell'incidente ha reso necessario l'intervento di dieci vigili del fuoco e altrettanti sanitari. La ragazza italiana è stata estratta dalle lamiere ancora viva, ma in condizioni gravissime, in arresto cardiorespiratorio. Trasferita d'urgenza all'ospedale di Gran Canaria, è morta nella giornata di venerdì.

Valentina Gaggioli, come detto, era originaria di Caraglio, ma viveva e lavorava ad Agüimes insieme alla madre. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio di coloro che l'avevano conosciuta. Aveva frequentato il collegio a Stroppo negli anni delle medie e si era diplomata presso l’Istituto Alberghiero di Dronero. L'iter burocratico per il rimpatrio della salma è stato avviato, ma non è escluso, vista la gravità dell'incidente, che si debba procedere prima con ulteriori indagini su quanto accaduto lo scorso giovedì.