Bimbo di 8 anni muore alla festa in spiaggia: «Stava mangiando un hot dog»

Un bambino di otto anni è morto dopo essere soffocato con un hot dog durante le celebrazioni di una festa tradizionale in una località turistica delle Isole Canarie (Spagna). Il piccolo, che secondo le prime informazioni era spagnolo, stava partecipando ieri con tutta la famiglia alla famosa festa di San Juan a Telde, nell’est dell’isola. Si stava godendo una giornata in allegria al luna park con i suoi genitori quando ad un certo punto hanno deciso di mangiare qualcosa in un bar sulla spiaggia, dopo pochi morsi al suo hot dog ha iniziato a non respirare, fino a soffocare.

La famiglia sconvolta e altri clienti hanno cercato disperatamente di salvargli la vita prima dell’arrivo dei servizi di emergenza. Sfortunatamente, i medici non sono riusciti con le manovre a rianimarlo, era già troppo tardi. I genitori sotto choc sono stati portati in ospedale. Testimoni hanno detto che il ragazzino ha iniziato a soffocare praticamente dopo il primo morso e il tentativo di rianimazione è durato quasi un’ora.

Le istituzioni locali hanno sospeso immediatamente tutte le celebrazioni in programma in questi giorni e ha dichiarato due giorni di lutto cittadino. Le bandiere municipali volano a mezz’asta e alla famiglia è stata offerta la consulenza.

