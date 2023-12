Uomini e Donne, Roberta Di Padua abbandona il programma: ecco cosa è successo con Alessandro Vicinanza. Le anticipazioni

Roberta Di Padua ha lasciato Uomini e Donne. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, questo è quello che sarebbe accaduto durante la registrazione della puntata di ieri, martedì 12 dicembre. La dama di Cassino ha deciso di abbandonare lo show di Maria De Filippi da sola, dopo aver visto l'atteggiamento di Alessandro Vicinanza, che dopo il bacio tra loro, ha comunque deciso di conoscere anche Cristina Tenuta.

Roberta Di Padua lascia Uomini e Donne

Ma andiamo con ordine. Cristina aveva già rifiutato di accettare il numero dell'ex di Ida Platano proprio perché questo si era nuovamente avvicinato a Roberta.

La stessa Di Padua però pare abbia spinto la dama ad accettare quel numero proprio per valutare l'atteggiamento del cavaliere.

Roberta, quindi, che non ha mai nascosto il suo interesse per Alessandro, ha dichiarato di non aver voglia di restare nel programma sapendo che lui è intenzionato a conoscere altre persone, ragion per cui ha deciso di andare via.

La reazione dei fan

Una decisione che sicuramente farà adirare i fan. D'altronde proprio i follower l'avevano avvertita: «Il lupo perde il pelo ma non il vizio». Infatti un anno fa Alessandro aveva messo un freno alla loro conoscenza proprio perché si era innamorato di Ida Platano.