Ida Platano a Verissimo: «Alessandro? Mi ha lasciato lui. Non provo più nulla». Poi la Toffanin: «Se tornasse Riccardo?». Lei: «Un amore grande»

«Non è finita per un tradimento, ma è stato lui a lasciarmi». Ida Platano torna nel salotto di Verissimo per parlare della rottura con Alessandro Vicinanza. «Non mi permetto di giudicare i sentimenti degli altri, lui a un certo punto non si è sentito piu innamorato non capisco perche ha trascinato questa storia per tre mesi Io lho sentito subito che era finita da parte sua». È un fiume in piena la nuova tronista di Uomini e Donne che a verissimo racconta tutto il dolore e la rinascita dopo la fine della storia con Alessandro.

Ida Platano oggi a Verissimo, la relazione con Alessandro Vicinanza e gli ultimi rumors: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Ida Platano a Verissimo, la verità su Alessandro

«La distanza che c'era tra noi non è mai stata un problema.

Io mi sono sempre messa in discussione. Anche un'altra volta ero pronta a trasferirmi ma poi scappano tutti. Io ero innamorata lui mi ha dato quella spensieratezza dopo tanti anni di sofferenza eravamo complici io ero felice quando lo vedevo e stavo con lui però vedevo felice anche lui non lo vedevo non felice».

Ora entrambi sono a U&D lei sul trono lui nel parterre. «Oggi l'ho rivisto abbiamo parlato ma la storia è sotterrata non ho sentito nulla provo rabbia per le cose dette, per delle parole che si è rigirato. Mi ha lasciato altre volte e lo faceva al telefono. Io quindi andavo vedevo come stava sembrava superata e poi ricominciava. Lui aveva delle crisi per delle situazioni che lui viveva perché non riusciva a dirmi che era finita da parte sua. Ho provato a vivere da lui, a prendere una casa non andava mai bene nulla. Forse non mi amava abbastanza. Non è mai stato chiaro»

Uomini e Donne, Ida Platano tronista: la reazione di Alessandro Vicinanza. «Come fa a voler conscere già un altro? Non andrò mai a corteggiarla»

Riccardo torna in studio?

Poi c'è la battuta su Riccardo Guarnieri: «Se tornasse a Uomini e Donne?» chiede Silvia. Non riesce a rispondere Ida. «È stato un amore in cui mi mancava l'aria. Ogni amore è diverso quello per lui è stato enorme. Ho sofferto molto». A Verissimo arrivano anche le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda mercoledì: e lo scoop è che Alessandro bacia Roberta. «Cosa devo dire Silvia? Si commentano da soli». Ida è secca.