Giovedì 20 Aprile 2023, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 11:06

Truffa Vincent Candela. Il francese è stato raggirato da un falso mediatore. Come? Gli aveva promesso di abbassare il valore del mutuo della villa in cui vive. A Candela era stato offerto di estinguere il suo debito ad una cifra nettamente più bassa se avesse saldato la rimanenza con un’unica tranche, come riportato da Repubblica.

Madonna di Trevignano, ora la sindaca “sfratta” la veggente: la statua sarà rimossa

Chi è il presunto truffatore

Chi ha avrebbe raggirato l'ex terzino della Roma è Marco Landolfi. Per un debito con la Deutsche Bank, che sfiora i 700mila euro. I due sono amici. E gli aveva offerto una soluzione. "Posso estinguere il mutuo con la banca in modo vantaggioso", questa l'offerta. Come? Pagando 500mila euro subito, così il debito da 700mila euro si estingue. E niente più rate mensili (e 200 mila euro risparmiati).

La decisione

Candela si convince. E a giugno del 2021 stacca un assegno da 500 mila euro a favore di Landolfi. Gli affida anche la procura per poter trattare direttamente con la Deutsche Bank (che non sapeva nulla di tutto ciò). Landolfi, però, sparisce e dalla banca non arrivano notizie.

I sospetti

L'ex terzino della Roma convoca Landofli e gli chiede spiegazioni. La versione fornita dall’uomo appare poco convincente. E il debito sulla casa continua a esserci. Candela pensa di essere stato imbrogliato. Decide allora di denunciare il mediatore. Chiama l'avvocato Valerio Galassetti, esperto penalista. L’ex campione della Roma presenta una dettagliata denuncia in procura. E nel frattempo l’ex calciatore avvia anche una causa civile, stavolta con l’avvocato Maurizio Canfora. Il mediatore ora è accusato del reato di truffa. E non è questa l’unica inchiesta in cui Landolfi è coinvolto, accusato dello stesso reato.