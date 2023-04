Giovedì 20 Aprile 2023, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 19:25

Il conto complessivo che deve sborsare mensilmente Francesco Totti sarà molto salato per i prossimi anni. Oltre ai 12.500 euro di mantenimento per i figli, l'ex capitano della Roma deve infatti pagare il mutuo per la villa all'Eur in cui vive Ilary Blasi: una rata che oscilla dai 15 ai 18 mila euro al mese che si estinguerà solo nel 2041. Il "pupone", infatti, ha comprato l'immobile di circa 1.500 metri quadrati nel 2011 e ha chiesto alla banca in prestito un capitale di 5milioni di euro, con interessi del 2,5% annui, della durata di 30 anni.

Presumibilmente, quindi, fino a quando non verrà estinto, la conduttrice dell'Isola dei famosi vivrà ancora lì, perché la casa alla periferia sud della Capitale le è stata assegnata dal giudice del Tribunale di Roma - nei cosiddetti provvedimenti provvisori della serpazione - finché anche la più piccola dei tre figli, che ha 7 anni, diventerà economicamente indipendente. Ciò potrà avvenire anche diversi anni dopo il raggiungimento della maggiore età di Isabel, se, per esempio, deciderà di andare all'università. Inoltre, se a questa cifra si sommano i 2.500-3.000 euro che l'ex calciatore dovrà versare per le costose scuole private dei ragazzini, il conto totale per Totti ammonta a oltre 30mila euro al mese.

Totti-Ilary, i prossimi step

Intanto è stata fissata al 20 settembre la prossima udienza della causa della separazione, data dalla quale prenderà il via l'istruttoria davanti alla prima sezione civile del Tribunale di Roma: la showgirl sarà assistita sempre da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, mentre Totti dall'avvocato Antonio Conte. Nel frattempo, però, entro un mese, arriverà l'ordinanza del giudice della settima sezione Francesco Frettoni sulla cosiddetta "guerra del guardaroba".

Il magistrato, infatti, non sentirà nessuna delle persone indicate nella lista testi di Totti e Blasi, ma deciderà sulla base degli atti già in suo possesso - documenti e verbali dei coniugi - chi debba avere i Rolex e i gioielli. In sostanza, dovrà stabilire se Ilary debba restituire i costosissimi orologi all'ex numero 10 giallorosso (o meno) e se quest'ultimo debba restituirle le sue preziose parure.