Thomas Kingston, spunta l'ipotesi suicidio: «Morto con un colpo di arma da fuoco alla testa»

Sarebbe morto per un colpo di arma da fuoco alla testa Thomas Kingston, marito di Lady Gabriella Windsor, figlia del principe e principessa Michael di Kent e cugina del principe William. Trovato senza vita la scorsa domenica, l'uomo si trovava nella casa dei genitori al momento della morte.

Thomas Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor trovato morto in casa: aveva 45 anni. Scampato a un attentato, era l'ex di Pippa Middleton

L'ipotesi suicidio

Ci sarebbe il suicidio tra le ipotesi della morte di Thomas Kingston, il 45enne imparentato con i Windsor per via del matrimonio con la secondogenita dei duchi di Kent, cugini della defunta regina Elisabetta, lady Gabriella Kingston, 56esima nella linea di successione al trono.

La morte

Kingston, ex diplomatico e poi finanziere di successo alla City che in passato aveva avuto un flirt anche con Pippa Middleton, sorella di Kate, futura regina e consorte dell'erede al trono William, è stato trovato senza vita il 27 febbraio «in una proprietà» di campagna nel Gloucestershire. Quindi non a casa sua, e in circostanze su cui resta proiettato un alone di mistero. Le autorità si erano affrettate a far sapere da subito come non vi fossero elementi sospetti sul decesso, né risultassero «altre persone coinvolte». Ma nulla finora è emerso sulle motivazioni che potrebbero avere spinto un personaggio rampante e altolocato come il consorte di lady Gabriella a togliersi la vita. La sua morte era stata seguita da un messaggio addolorato di cordoglio di re Carlo III e della regina Camilla in persona a nome dell'intera dinastia. Mentre la moglie e la famiglia si erano dette «sgomente» ricordando «Tom» come «un uomo eccezionale». La Bbc aveva peraltro immediatamente tenuto a escludere che la notizia dell'improvvisa scomparsa di Kingston potesse avere nulla a che fare con «i motivi personali» evocati lo stesso giorno dalla corte per giustificare l'inspiegata defezione dell'ultimo minuto del principe William - buon conoscente del defunto - a una solenne cerimonia commemorativa al castello di Windsor in memoria di Costantino di Grecia.