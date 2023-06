Bambina di 4 anni uccisa da un colpo di pistola sparato da un suo coetaneo: l'arma da fuoco era conservata in casa in un armadio

Choc in Illinois, Stati Uniti: una bambina di 4 anni è morta dopo essere stata colpita accidentalmente da un altro bambino all'interno di una casa di River Grove. Come riportano i funzionari, l'episodio è avvenuto ieri mercoledì.

Secondo le autorità, gli agenti hanno risposto alla chiamata di un bambino ucciso a colpi di arma da fuoco nel blocco 2400 di West Street intorno alle 10:00 e hanno scoperto che un bambino era stato colpito da un altro bambino che viveva nella casa.

Stati Uniti, bimbo di due anni colpito alla testa da un proiettile all'asilo: il colpo potrebbe essere partito da un cacciatore

La bambina di 4 anni è stata gravemente ferita e in seguito è deceduta per le ferite riportate al Loyola University Medical Center, hanno detto i funzionari.Secondo l'ufficio del medico legale della contea di Cook, la ragazza è stata identificata come Camila Arianaduart.

La polizia ha detto che il padre della bambina deceduta è stato avvisato della sparatoria da un altro bambino mentre era fuori, e ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Secondo la polizia, sta collaborando alle indagini. I funzionari hanno affermato che il padre è titolare di un permesso FOID e CCL valido e ha ammesso di essere il proprietario dell'arma utilizzata nella sparatoria. L'uomo ha detto alla polizia che la pistola era conservata su uno scaffale alto in un armadio.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni mentre la polizia indaga.