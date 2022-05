Usa, donna armata uccide uomo che sparava sulla folla a una festa di compleanno per un parcheggio negato

Negli Stati Uniti una donna armata ha ucciso un uomo, che dalla propria auto aveva iniziato a sparare con un fucile semiautomatico contro chi stava partecipando a un party in strada. L'uomo avrebbe potuto compiere

un'altra strage. Lo sparatore, tale Dennis Butler, 37enne con precedenti penali, era stato invitato ad allontanarsi e a non parcheggiare la sua auto nello spazio dove si teneva il party. La donna, della quale non è stata rivelata

l'identità e che non aveva esperienza nelle forze di sicurezza né particolare addestramento, invece di cercare riparo, ha estratto la sua arma e ha sparato contro l'uomo, uccidendolo.