Nicolas Maupas: «Non sono un maschio alfa. Io modello contro la mascolinità tossica? Ben venga»

Nella vita ci vuole coraggio. E Nicolas Maupas ne ha avuto. Il bravo ragazzo di Mare Fuori ha avuto la forza e la lungimiranza di lasciare il successo garantito per andarselo a prendere da un'altra parte. E ci è riuscito. Ma non era scontato.

Nicolas Maupas ospite al Riviera International Film Festival: «Sogno Hollywood come quando ero bambino»

La carriera

Una carriera già scritta fin dal primo provino.

Proprio con Mare fuori come racconta in un'intervista a Specchio. «Lì ho imparato sia cosa vuol dire affrontare un casting, sia recitare! Ricordo che è stato un lungo percorso: prima il self tape, poi i vari call back. I provini sono durati quattro giorni!». Poi, due anni fa, ha lasciato tutto. «Perché l’arco del personaggio si era completato: è stata quasi una necessità di copione. Sono grato a quel ruolo che ha rappresentato per me uno straordinario trampolino».

A Specchio Maupas, ripercorre la sua carriera già piena di successi. Basta guardare il suo curriculum da attore per capirlo. Dopo Mare Fuori è stato protagonista della serie Un professore, è diventato supereroe in Noi siamo leggenda. Ma ha saputo anche passare dalla commedia di Natale, Odio il Natale a Sotto il sole di Amalfi. Poi nel film La bella estate. È stato disperso in Sopravvissuti e adesso si cimenta con il suo primo biopic. Succederà il 20 e il 21 maggio quando su Rai Uno Nicolas sarà nei panni di un giovanissimo Guglielmo Marconi nella miniserie Marconi – l’uomo che ha connesso il mondo. Un ruolo interpretato, poi da grande, da Stefano Accorsi. Ma c'è già dell'altro: «Mi vedrete in Il conte di Montecristo: un altro progetto storico, sul quale non posso rivelare ancora nulla».

A differenza dell'intraprendente giovane Marconi oggi «viviamo in un clima di catastrofismo dettato da tutta una serie di problematiche reali.Tuttavia sono convinto che proprio quando i tempi sono funesti, scatta la voglia di cambiare le cose. D’altronde la stessa epoca di Marconi non era semplice, anzi. Senza contare che tutte le generazioni hanno il compito di sistemare i problemi creati da chi li ha preceduti, lasciando a chi verrà dopo di loro un’eredità migliore».

Il rapporto con il cinema e la mascolinità

Nicolas ha sempre voluto fare l'attore. Un amore fin da bambino come racconta ancora a Specchio. «Sentivo che quella era la mia strada: una sorta di vocazione. Poi, quando ho iniziato a lavorare, mi sono reso conto che il cinema è una gigantesca macchina che poggia sul lavoro di squadra. Servono inoltre molto studio e impegno: io che da ragazzo non rispettavo manco una scadenza, ho dovuto darmi una regolata e imparare a rispettare ruoli e scadenze».

Non si sente un maschio alfa ed è anche contro la mascolinità. Anche se «finora ho effettivamente sempre interpretato ruoli che raccontavano la fragilità maschile, la scoperta sessuale, gli amori omosessuali. Mi ha fatto piacere accendere i riflettori su realtà che sono sempre esistite ma che erano un po’ più nascoste. Possono essere un’alternativa a un modello tossico di mascolinità? Ben venga». Personalmente poi, «per evitare di fare cavolate, macino tante riflessioni su una singola questione. Mi piace perdermi tra i miei pensieri».