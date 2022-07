Technoblade, morto di tumore a 23 anni lo youtuber di Minecraft. «Se vedete questo video, io non ci sono più»

Considerato dai fan e dagli addetti ai lavori una vera e propria leggenda, Technoblade, celebre youtuber campione di Minecraft, è morto all'età di 23 anni di tumore. Nonostante la giovanissima età, il ragazzo è stato una delle prime star del web - o gamer - a creare contenuti sul popolare gioco. La notizia della sua scomparsa è stata data dal padre attraverso un ultimo video di addio proprio sul canale Youtube del filgio. A portarlo via è stata una lotta davvero troppo lunga contro un cancro ormai arrivato al quarto stadio. Una calvario durato più di un anno, periodo in cui le apparizioni su Youtube di Technoblade si sono fatte sempre più sporadiche, anche a causa delle frequenti chemioterapie.

Il video

«Ciao a tutti, qui è Technoblade – recita il video messo online nelle scorse ore – se state vedendo questo messaggio sono morto. Quindi sediamoci e parliamo per l’ultima volta. Scusate se ho provato a vendere troppe cose nell’ultimo anno, ma grazie a tutti quelli che hanno acquistato felpe, peluche e sottoscrizioni al canale… i miei parenti potranno andare al college!». Quindi Technoblade ha aggiunto: «Beh se lo vorranno, non gli voglio mettere nessuna pressione del fratello morto. E nulla, questo è tutto, grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti in questi anni… se avessi altre 100 vite credo che sceglierei di essere Technoblade in ognuna di esse, visto che questi sono stati i migliori anni della mia vita». Poi la conclusione straziante del messaggio: «Spero che vi siate divertiti e che abbiate riso e spero davvero che tutti quanti viviate delle vite felici e prospere perché vi voglio davvero bene. Technoblade passa e chiude».