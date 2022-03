Ucraina, il dolore della Tik Toker Valerisssh: «Mio fratello di 18 anni è morto, i russi si preoccupano del McDonald's»

I suoi video su Tik Tok in cui racconta con ironia la guerra e la vita quotidiana sotto le bombe hanno fatto il giro del mondo. Ma ieri il sorriso di Valeriia Shahenok, in arte Valerisssh, fotografa ventenne e influencer, si è spento all'improvviso: il fratello diciottenne è stato ucciso in Ucraina.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA Mosca pronta a tregua temporanea a Mariupol L'INTERVISTA «Putin? Punterà a una guerra lunga» LA CRISI Gas russo, retromarcia di Mosca: pagare in rubli?... STOCCOLMA ​«Aerei russi dotati di armi nucleari hanno violato lo... GUERRA Mariupol, stuprata a morte davanti al figlio. Bombe sulla Croce... MONDO Ucraina-Russia, nuovo round di negoziati a Istanbul IL REPORTAGE Viaggio nel paese liberato: «Razzi persino sui... IL REPORT I jet «degli oligarchi russi continuano a volare... L'ANALISI Abramovich e gli altri: chi sono gli oligarchi russi che...

Nell'ultimo post pubblicato sul canale Tik Tok dove ha oltre un milione di followers la ragazza posta una foto in lacrime, sopra c'è una scritta che comprime in pochi caratteri l'orrore e l'assurdità del confiltto: "Vladimir Putin ha ucciso mio fratello 18enne in Ucraina mentre in Russia le persone si preoccupano della chiusura del McDonald's". Seguono diverse foto con il fratello, da bambini e da grandi. Centinaia i messaggi di condoglianze arrivate dai fan, anche tantissimi italiani.

Valeriia era riuscita a scappare in Polonia e da pochi giorni aveva raggiunto l'Italia. Il fratello era rimasto in Ucraina perchè in quanto maggiorenne non poteva lasciare il paese per via della legge marziale.

Valerissh, venerdì la Tik Toker ospite a Propaganda Live

Valeriia, 20 anni, è una fotografa ucraina di Chernihiv, influencer su Tik Tok e Instagram. Nelle prime settimane di guerra nel suo canale pubblicava foto e video della città devastata dai bombardamenti russi e della vita quotidiana nel rifugio antibunker con la sua famiglia. Poi è riuscita a fuggire in Polonia. Da Varsavia 5 giorni fa ha raggiunto Milano, in Italia dove è stata ospitata dalla famiglia della Youtuber Sofia Viscardi. A Milano ha incontrato il Sindaco Beppe Sala. Poi ha raggiunto Roma dove è stata ospite negli studi di La 7 per la trasmissione Propaganda Live di Diego Bianchi.