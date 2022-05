Allarme Huggy Wuggy: «È pericoloso per i bambini». Scatta l'alert sul pupazzo horror pubblicizzato dagli YouTuber

Corpo blu, bocca rossa enorme e lunghi denti affilati: lui è Huggy Wuggy il pupazzo horror, in tendenza su YouTube, per cui la Polizia Postale ha diramato un alert. L'avvertimento è per i genitori per metterli in guardia affinché evitino che i loro figli entrino in contatto con il personaggio attraverso i contenuti che consumano sul web. Huggy Wuggy, dice uno studio condotto a scopo preventivo dagli psicologi dell'Unità analisi del crimine informatico della Postale, potrebbe infatti generare in loro ansie e paure. Il pupazzo è il protagonista di un videogioco horror, Poppy Playtime, che è vietato ai minori di 13 anni: Huggy Wuggy insegue i giocatori che fuggono per una casa giocattolo abbandonata. Ma ormai da tempo ha abbandonato il gioco ed è migrato nei video di alcuni fra gli youtuber più seguiti dai bambini, diventando virale.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Baby influencer, la mamma "critica" la figlia di 7 anni STATI UNITI Morta Adalia Rose, youtuber con la progeria LECCE Bambina si impicca a scuola per "gioco" FRANCIA Addio a Rania, morto a soli 16 anni l'influencer affetto da... CRONACA Da Lorenzo, 6 anni, irresistibile video appello a Conte:... IL CASO "Me contro te" batte Zalone: trionfo per il duo di...

Roma, allarme Fidget Spinner, trottola con le lame ferisce alla mano un bambino di 10 anni: ha rischiato di restare invalido

Huggy Wuggy scatta l'alert della Polizia Postale

Ormai diventato virale, Huggy Wuggy è diventato l’oggetto di canzoncine e di numerosi contenuti collaterali, i quali molto spesso arrivano anche sugli schermi dei più piccoli a causa di Youtuber che adoperano il pupazzo nei loro contenuti. Il caso più eclatante è stato quello dei Me contro Te, che hanno reso il pupazzo virale anche tra i più piccoli in Italia. Huggy Wuggy è protagonista di meme, applicazioni e anche di una canzoncina dal testo inquietante. Un problema, secondo gli psicologi della Polizia Postale, perché Huggy Wuggy non è adatto a bimbi così piccoli. «Studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso» per i minori di 13 anni, spiega il direttore della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, che sottolinea però che «non ci sono esigenze di prevenzione di tipo criminale». Resta invece fondamentale, secondo Gabrielli, «sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in rete: bisogna navigare con loro, educarli ad una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire quel mondo».

La situazione in Europa

La preoccupazione degli esperti italiani è condivisa anche all'estero. In Gran Bretagna, dove Huggy Wuggy conosce una certa popolarità sempre fra gli youtuber apprezzati dai bambini, alcuni dipartimenti di polizia hanno lanciato un alert analogo a quello della Polizia Postale. E sono diversi i presidi inglesi che hanno lanciato avvertimenti sul pupazzo e sulla sua crescente diffusione nell'immaginario dei più piccoli.