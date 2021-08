"Youtubo anche io", morto Omar Palermo, star di YouTube: i suoi video hanno milioni di visualizzazioni

Giovedì 19 Agosto 2021, 14:29 - Ultimo aggiornamento: 15:11

È morto Omar Palermo, conosciuto come una vera star del web con il nome di "Youtubo anche io". I suoi video su YouTube negli anni hanno accumulato milioni di visualizzazioni. In merito alla notizia del decesso, avvenuto il 18 agosto, si erano rincorse voci che non avevano trovato l'ufficialità. A confermare la morte di Omar Palermo è stato infine un altro youtuber, Giorgio Sciacca, che da tempo cercava informazioni su "Youtubo anche io" che era sparito dalla piattaforma e di cui non si avevano più novità.

Andrea Zamperoni, chef italiano morto a New York: la prostituta arrestata ha confessato

La causa del decesso sembra sia riconducibile a un infarto e sarebbe avvenuto a Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza. Omar Palermo, 42 anni, era diventato famoso per i suoi video girati a tavola mentre mangiava quantità enormi di cibo, dalla pasta fino ai dolci.

Morto Maki Kaji, era il padre del Sudoku. La brutta malattia che non l'ha abbandonato