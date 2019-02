Taylor Mega e i ritocchini, ecco com'era la bella eliminata dall'isola dei Famosi

Taylor Mega, bellezza dell’Isola dei Famosi è l'eleiminata della terza puntata. L’influencer dal fisico statuario, che il gosspi ha indicato anche come fiamma di Flavio Briatore, sembra aver ceduto a non pochi ritocchini.

Del resto era stata la stessa Mega ad affermarlo sui social: “Non mi vergogno a dire che mi sono iniettata del filler alle labbra e al décolleté. Non ci vedo nulla di male. Tutte cose che fa anche una qualsiasi modella di Victoria’s Secret”.

Il magazine Spy, con delle fotografie, nel gennaio 2019 ha mostrato come Mega sia cambiata nel corso del tempo.

Dalle immagini sembrerebbe che Mega abbia ritoccato più parti del corpo: probabilmente il naso e gli zigomi, oltre alle labbra. Secondo alcuni tabloid la donna sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica per perfezionare anche il sedere.

